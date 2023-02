Leggi Anche Usa, gran parte dei voli a terra per uninformatico - Biden chiede di aprire indagine Unal sistema informatico di Lufthansa sta paralizzando, dunque, i voli della più grande compagnia tedesca. I sistemi per l'imbarco risultano non operativi dalla mattina, interessando in ...Secondo Spiegel sono coinvolte daltutte le linee della compagnia. L'ente per la sicurezza del trasporto aereo ha chiuso le piste di atterraggio all'aeroporto di Francoforte, in, a ...

Germania, guasto a sistema informatico: caos voli Lufthansa TGCOM

Guasto tecnico, voli Lufthansa nel caos Ticinonline

Lufthansa: grave guasto a sistema informatico, ritardi e cancellazioni voli Il Sole 24 ORE

Germania, DB avvia colloqui col governo federale per un piano di ... Ferrovie.info

Manutenzione predittiva degli elettrolizzatori: un progetto canadese ... Energia&Mercato

I sistemi informatici di Lufthansa hanno massicci problemi, e questo sta provocando il caos nei voli della compagnia. Lo conferma all'Ansa la compagnia tedesca, che tuttavia non precisa per ...ROMA - Un guasto al sistema informatico di Lufthansa sta creando gravissimi ... Un problema di queste dimensioni non impattarà solo sulla Germania. Con effetto domino, anche gli altri Paesi saranno ...