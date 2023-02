Genova | incendio in un palazzo di 7 piani in via Piacenza | almeno 96 evacuati e un ferito

in via Piacenza Per approfondire : Foto :in palazzo di sette pianiUna persona è rimasta ferita e 90 sono state evacuate nella serata del 14 febbraio aper unscoppiato sul tetto di un palazzo di circa sette piani nel quartiere di Molassana. I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre mentre la polizia locale ha chiuso il ...

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Proseguono le operazioni di spegnimento del grosso incendio divampato ieri sera da un tetto di uno stabile di via Piacenza, nel quartiere Massana di Genova. Sono 90 le persone ..."Alcuni anziani e persone in difficoltà o con problemi di salute sono state trasferite in ospedale per precauzione ma non risultano feriti gravi" ...