Genova | incendio in un palazzo di 7 piani in via Piacenza | almeno 90 sfollati e un ferito

, maxie palazzina a fuoco: il fumo avvolge la città, le ...: la dinamica Fortunatamente non ci sono vittime come conseguenza del terribile. Secondo l'Ansa ci sarebbe un pompiere rimasto ferito ad un ginocchio e un residente portato ...

Genova, incendio devastante: crolla il tetto di una palazzina, 80 persone evacuate e fumo su tutta la città Virgilio Notizie

Genova: 90 persone sfollate per un incendio divampato in un palazzo Agenzia ANSA

Genova Molassana, il video dell'incendio che ha devastato il civico 17 di via Piacenza RaiNews

Maxi incendio a Genova | VirgilioNotizie Virgilio Notizie

Incendio via Piacenza: vigili del fuoco al lavoro anche oggi, 96 sfollati, appartamenti distrutti GenovaToday

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Proseguono le operazioni di spegnimento del grosso incendio divampato ieri sera da un tetto di uno stabile di via Piacenza, nel quartiere Massana di Genova. Sono 90 le persone ...Decine di famiglie hanno dovuto abbandonare in fretta e furia le loro case dopo che un incendio è divampato sul tetto di un edificio in via Piacenza, nel quartiere Massana di Genova. L’edificio è ...