Genova | a fuoco il tetto di un palazzo di sette piani | un ferito e 90 persone sfollate

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Una persona è rimasta ferita e 90 sono state evacuate nella serata del 14 febbraio aper un incendio scoppiato suldi undi circanel quartiere di Molassana. I vigili delsono intervenuti con diverse squadre mentre la polizia locale ha chiuso il traffico in via Piacenza e via Emilia. Il fumo dell’incendio si è diffuso in tutta la città. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso: sul posto sono presenti due squadre dei vigili delperché le fiamme riprendono vigore a tratti. L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella di un innesco involontario causato dall’attrezzatura usata per i lavori di rifacimento del. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

