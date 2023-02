(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Entrambe hanno calcato il palco sanremese: una come ospite l'altra come concorrente., non solo delle cantanti di grande successo ma anche amiche. Le due sono state molto legate da una profonda amicizia che le aveva portate...

...cui il trasferimento nella casa nuova, senza rivelare però ulteriori dettagli. 'E anche…... Altri, tuttavia, sono preoccupati per ilsocial: 'Non è da loro tutto questo silenzio, sono ...Intanto, c'è chi parla di crisi nera e chi sostiene che i rapportiloro non siano affatto cambiati e che l'allontanamento dai social dipenderebbe solo da un tentativo di far parlare ancora un po' ...

Gelo tra Elodie e Emma, il retroscena a Sanremo Today.it

Meteo, Italia nel limbo tra la primavera e il gelo Meteo Giornale

Torna grande gelo tra Meloni e Macron, scontro su cena Francia e ... Tiscali Notizie

Il gelo con la Francia di Macron non conviene all’Italia Il Sole 24 ORE

Meteo: Temperature, Italia tra poco nel freezer con il gelo russo-siberiano di NìKola; gli aggiornamenti iLMeteo.it

tra Chiara Ferragni e Fedez è calato il gelo, e i due hanno smesso di mostrarsi insieme sui social. Come se non bastasse il rapper, a parte un breve messaggio rivolto a sua moglie, è letteralmente ...Ma dietro la lunga assenza dal mondo della musica, non c’è solo il gelo tra sorelle, ma anche un periodo difficile in cui Chiara ha tenuto lontani amici e familiari. Chiara Iezzi, i disturbi e ...