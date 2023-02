Gb | la leader scozzese Nicola Sturgeon si dimette a sorpresa

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)è in carica dal 2014, quando subentrò allo storicoindipendentista Alex Salmond dopo la sconfitta nel referendum sulla secessione della Scozia dal Regno Unito svoltosi quell'...

Gb: Si dimette a sorpresa la leader scozzese Sturgeon Agenzia ANSA

EDIMBURGO - Dimissioni a sorpresa oggi per la first minister del governo locale della Scozia e leader del partito indipendentista dell'Snp, Nicola Sturgeon, Ad anticiparle, prima di una conferenza ...Nicola Sturgeon è pronta a dimettersi dal leader Scottish National Party e da primo ministro ... in conferenza stampa alla Bute House di Edimburgo, la "Downing Street" scozzese. Nelle ultime giornate ...