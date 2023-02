Gaeta | grande attesa per “Favole di gusto” | gli appuntamenti

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)– Si avvicina a grandi passi l’appuntamento con “di”, la manifestazione organizzata dal Comune die patrocinata dalla Camera di Commercio delle Province di Latina e Frosinone, condivisa con Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio Sud, CNA Latina Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Consorzio MAM Memoria, Arte, Mare –, in collaborazione con Pro Loco, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e per l’Ospitalità Alberghiera “Angelo Celletti” di Formia e Associazione Provinciale Cuochi di Latina. Ogni sabato e domenica del mese di marzo, dalle 17:00 alle 21:00, commercianti, mercanti, artisti ed esperti, con il coinvolgimento delle realtà ...