(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Due cittadini stranieri, 23 e 27 anni, sabato scorso sono stati denunciati per concorso in furto aggravato

Due cittadini stranieri, 23 e 27 anni, sabato scorso sono stati denunciati per concorso in furto aggravatoEsce a fare una passeggiata con 1.600 euro in tasca per paura deiin casa a Riese Pio X ( Treviso ). Ma li perde per strada. E quando si accorge di aver '...prova lo stesso e lancia un appello...

Furti su auto a Modena: proseguono i servizi della Polizia di Stato sassuolo2000.it - SASSUOLO NOTIZIE - SASSUOLO 2000

Furti in casa in Italia: colpite 10,3 famiglie ogni mille Key4biz.it

Corvino San Quirico, furti in due pizzerie e fuga su auto rubata: arrestati due fratelli IL GIORNO

Furti nei negozi: divieto di dimora per un uomo identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza ChietiToday

Furti di identità digitali sempre più frequenti nei giovani sui social ... VocePinerolese.it

Esce a fare una passeggiata con 1.600 euro in tasca per paura dei furti in casa a Riese Pio X (Treviso). Ma li perde per strada. E quando si accorge di aver “seminato” banconote ...Firenze, 15 febbraio 2023 – Avrebbero messo a segno diversi furti sui treni ad alta velocità, individuati alla stazione di Santa Maria Novella. Due cittadini stranieri, 23 e 27 anni, sabato scorso son ...