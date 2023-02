Frecciata Di Alfonso Signorini A Chiara Ferragni In Diretta Tv!

Non è passata inosservata ladiSignorini a Chiara Ferragni che rientra nel 'dualismo' Sanremo - GF Vip. La battaglia Rai vs Mediaset ed in particolar modo Sanremo - GF Vip si è conclusa, ma a quanto pare non ...... la modella ha rilasciato un'intervista a MondoTv24 in cui ha detto la sua sui concorrenti della settima edizione e lanciato una bellaadSignorini . Le critiche di Dana Saber dopo ...

Alfonso Signorini e quella frecciatina verso Chiara Ferragni: “Chi ha orecchie per intendere,… Il Fatto Quotidiano

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini lancia una frecciatina a ... ComingSoon.it

Alfonso Signorini attacca Chiara Ferragni a Sanremo: "Ci ha copiato" Today.it

Guendalina Tavassi, velenosa frecciata alla Fiordelisi: "Ma quando ... 361 Magazine

Melissa Satta, la frecciata all'ex o al nuovo amore Berrettini «Chi ti vuole ti cerca...» ilmattino.it

Alfonso non si è risparmiato la pungente frecciata all’influencer e, nel corso della serata, rivolgendosi a Giulia Salemi ha affermato: ...Alfonso Signorini e la frecciatina in diretta a Chiara Ferragni. Il conduttore del Grande Fratello vip e il chiaro riferimento alla Rai. Alfonso Signorini nella giornata di ieri è andato in onda con u ...