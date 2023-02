Frasi San Faustino | le citazioni e frasi divertenti da inviare il 15 febbraio ai single

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Sanè il 15ed è la festa di tutti i! Passata la festa degli innamorati, con cuori rosa e cioccolatini, arriva anche un giorno di gioia per chi non è innamorato oppure non è fidanzato. Chi per scelta, chi vorrebbe trovare la dolce metà che non ha ancora incontrato, non importa, è una festa proprio per tutti e un buon motivo per festeggiare. Volete fare gli auguri ai vostri amicie non sapete come? Ecco alcune idee dida inviargli per stappar loro un sorriso.daaiCi sono molti modi per fare gli auguri a qualcuno, come scrivere un bigliettino, regalare un fiore, oppure un semplice ...