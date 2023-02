Franz Ferdinand | annunciate quattro date in Italia per l’estate 2023

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Dopo il sold out di Milano a novembre, itornano a grande richiesta innelconnuove imperdibiliAlex Kapranos e soci saranno il 31 agosto all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, il 1° settembre all’Arena Della Regina di Cattolica e il 2 settembre al Beat Festival, Parco di Seravalle di Empoli. Dopo la splendida data del 1° novembre 2022 all’Alcatraz di Milano, la band indie rock scozzese è pronta a infiammare nuovamente il proprio pubblico. La leg di concertina si aprirà il 13 agosto al Color Fest a Maida (Catanzaro). Il primo Greatest Hits della band “Hits To The Head”, uscito per Domino lo scorso anno, contiene anche gli inediti Billy Goodbye e Curious, in perfetto stile...

