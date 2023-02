Franco Berrino | “Non si può essere felici se non si fa la cacca Ecco qual è la corretta frequenza di evacuazioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Perché l’intestino diventa pigro?i sono le ragioni per cui si verifica – in termini più scientifici – una condizione di stitichezza? Parliamo di un disturbo diffuso che colpisce circa 13 milioni di italiani, di cui 9 milioni sono donne. Una persona è stitica quando si verifica un’alterazione del ritmo quotidiano dell’eliminazione delle feci o quando l’evacuazione delle feci risulta particolarmente difficoltosa. Le cause? Sono numerose. Sotto accusa la dieta occidentale caratterizzata da scarsità di fibre, eccesso di sale e proteine animali, carenza di acqua; ma hanno un ruolo importante anche sedentarietà, stress, consumo di farmaci e, paradossalmente, uso regolare di lassativi irritanti. “Si definisce ‘normale’ unadifra tre alla settimana e tre al giorno. Sarà pure normale, cioè la norma, ma non è giusto”, ...