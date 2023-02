Michele Isgrò è membro della Community PhotoVogue da due anni e suha un profilo personale tradotto in più lingue, per trovarlo basta inserire il suo nome nella sezione photographers o ...... disponibile anche on demand 'Ci vestiamo tutti per Bill' dice la direttrice diAnna Wintour, ...il modo in cui la gente comune indossava e personalizzava gli abiti provenienti dalle ...

FOTOGRAFANDO – Vogue sceglie due scatti di Michele Isgrò con la rocca di Novara di Sicilia Scomunicando

Keila Guilarte, da modella a fotografa, nei suoi scatti tutta l'anima della sua Cuba Vogue Italia

David LaChapelle x Giacomo Ceruti. A Brescia l'omaggio del fotografo al pittore Vogue Italia

Intervista a Stephen Shore sulle sue foto fatte con i droni, raccolte in un nuovo libro Vogue Italia

8 fotografi di PhotoVogue e le loro cover per Vogue, con protagoniste anche Chiara Ferragni e Serena Williams Vogue Italia

PhotoVogue è una piattaforma fotografica lanciata nel 2011 da un’idea di Vogue Italia, di proprietà di Condé Nast, ad oggi comprende circa 350mila fotografi di ogni parte del mondo, che ogni settimana ...L'artista cinese Guanyu Xu ha realizzato dei collage con gli scatti dei PhotoVoguers: «Ho voluto cercare di creare uno spazio di libertà» ...