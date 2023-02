FOTO | Gigi Dolin conferma la relazione con l’ex Superstar WWE nel giorno di San Valentino

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)è stata coinvolta in un episodio traumatico nella scorsa puntata di NXT, a causa del tradimento di Jacy Jayne. Ma, come molti altri in tutto il mondo, anchefesteggia ildi San. La ragazza hato sui social media la suacon Zachary Wentz, precedentemente noto come Nash Carter in WWE. Lae Wentz sono stati spesso visti insieme e hanno condivisosui loro profili Instagram. La coppia ha anche festeggiato il 14 febbraio in modo sereno. Ecco la