(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Pioprotagonista indiscusso della vittoria delsul Cagliari. Dopo la tripletta il nerazzurro pubblica un post sul proprio profilo Instagram. TRIPLETTA – Giornata più che fruttuosa per Francesco Pio(vedi intervista esclusiva), che si carica sulle spalleportandola fino alla vittoria. Suoi tutti e tre i gol messi a segno, in trasferta, contro il Cagliari nella diciannovesima giornata del campionatoTIM 1. Al termine della gara, il giovane nerazzurro pubblica sul proprio profilo Instagram un post e scrive: «Tre gol e tre». Francesco Pio– Instagram

FOTO – Esposito salva l'Inter Primavera: «Tre gol e tre punti! Continuare!»

