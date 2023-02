Forspoken | Ella Balinska | La me di 8 anni avrebbe amato giocare a questo videogioco!

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Intervista a, che grazie alla performance capture interpreta Frey Holland, protagonista del videogioconon può credere ai suoi occhi: dalla sua "gamer cave", come la definisce, la stanza dove può dare sfogo alla videogiocatrice che c'è in lei, ci mostra la copertina del videogioco, uscito il 24 gennaio, e dice con un sorriso gigantesco: "Continuo a guardare la copertina e non ci credo: è incredibile che ci sia io!" Sviluppato da Luminous Productions e pubblicato da Square Enix,racconta la storia di Frey Holland, ragazza di New York dal passato difficile che trova un bracciale. Quell'oggetto non è un pezzo di metallo qualsiasi: una volta indossato la porta nel …

: intervista aBalinska Kristen Stewart: "In Charlie's Angels, il mio ruolo da irresponsabile": diventare Frey Holland Com'è muovere le cose con la mente Folle! Amo usare l'..., il gioco open world fantasy di Square Enix, è disponibile ormai da alcuni giorni, ... La doppiatrice di Frey,Balinska , ha infatti letto tutti i discorsi che circolano in rete e ha ...

Forspoken, Ella Balinska: "La me di 8 anni avrebbe amato giocare a ... Movieplayer

Forspoken, la doppiatrice di Frey: «ci sono cose che potrebbero far ... Spaziogames.it

Forspoken – La recensione IGN ITALY

Forspoken | Recensione (PS5) | Magie e stregonerie in quel di Athia Player.it

Forspoken, la recensione della nuova IP di Square-Enix GameSoul

Intervista a Ella Balinska, che grazie alla performance capture interpreta Frey Holland, protagonista del videogioco Forspoken.Forspoken feels like it’s being pulled in two directions ... An excellent performance by actress Ella Balinska as Frey helps elevate the material, and Frey comes across as almost painfully human in ...