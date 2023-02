Forse non conoscevi WHYAT | ma gli sportivi più alla moda sì

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Sapete come funziona nel calcio. Un giorno sei nello spogliatoio accanto a un tuo compagno di squadra e lo vedi mentre tira fuori dal borsone una felpa davvero cool. Il giorno dopo stai scrollando Instagram e nel tuo feed compare il giocatore piùiolo in circolazione che indossa una t-shirt con un taglio interessante. Unisci i puntini e pensi: cavolo, c’è un nuovo brand che spacca là fuori. Proprio quando pensavi che saresti stato costretto a indossare fino allo stremo felpe Essentials di Fear of God e t-shirt Amiri, sorpresa. Chi vesteAntoine Griezmann, David Luiz, David Alaba, Stephan El Shaarawy, Christian Pulisic, Ivan Rakitic, Michy Batshuayi. Sono solo alcuni dei calciatori che hanno contribuitodiffusione e al successo di, un brand fondato da Philipp Ledl a Vienna con una mission precisa: ...

Il benzinaioti rideva in faccia se chiedevi mille lire di super. Nel Duemila, alla vigilia ... Sono raddoppiati gli stipendiin apparenza ma andrebbe calcolata l'inflazione di anno in anno. ......dalle moto LiveWire. Quello delle bici elettriche si è infatti rivelato un mercato ricco e commercialmente interessante. Certo, ai bimbi tocca fare 'brum, brum' con la bocca, main futuro ...

Super wagon, come (forse) non ne faranno più AlVolante

Pensione quota 103, forse i requisiti nel comparto scuola non sono chiari Orizzonte Scuola

Dieta, idoli, record: le 10 cose che forse non sapete su Rasmus ... Eurosport IT

San Valentino: 6 libri che ci insegnano qualcosa sull'amore Studenti.it

Sanremo, i vincitori che (forse) avevate rimosso WIRED Italia

Non andando a votare, la maggioranza dei cittadini ha dimostrato disinteresse verso le attuali proposte politiche e partitiche, per cui, chi esulta per la vittoria, rappresenta una esigua minoranza ...Forse è troppo presto, oggi aggettivi come fluido o queer sono componenti di una riflessione che non riguarda solo le comunità omosessuali e gli studiosi e le studiose di genere. Corpi che mutano in ...