Forse anche subito Alonso terremota la Formula 1 | la sua Aston Martin

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “La nuova? Sembra fantastica, ed è meravigliosa. Dobbiamo solo assicurarci che sia veloce. Ora dipende da noi in ogni weekend di gara e non vedo l'ora di mettere le mani sul volante. L'impatto con la squadra è stato abbastanza sorprendente a essere onesti: negli ultimi mesi siamo stati in contatto e ovviamente da gennaio sono stato qui in fabbrica per alcune sessioni di simulazione e visitare le nuove strutture che saranno pronte a breve”. È carico Fernandoin vista della nuova stagione di F1, la 19esima della carriera e la prima nella scuderia di Silverstone. Martedì è stata svelata la nuova AMR23, molto simile nel design alla monoposto di anno scorso, ma con nuovi dettagli dal punto di vista concettuale e aerodinamico.senza limiti: “Non firmo per il terzo o secondo posto” Arrivato ...