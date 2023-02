Formula 1 - Livrea tutta nera per la nuova Mercedes W14

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Laè il penultimo team a svelare la propria monoposto per il Mondiale di1 2023: ecco le prime immagini della W14, la vettura con la quale Lewis Hamilton e George Russell tenteranno di riportare il team di Brackley all'apice del successo. All-Black. La tendenza di lasciare la fibra di carbonio in vista è stata ulteriormente enfatizzata dallache per la W14 ha scelto di usare il nero del carbonio abbinato alla vernice opaca. Ad attraversare la vettura sono gli inserti verdi dello sponsor Petronas che trovano spazio anche sull'ala posteriore e all'interno dei passaruota. Sulla parte finale del cofano motore si lasciano intravedere le Stelle che riprendono il logo della, mentre le uniche parti rosse sono quelle dello sponsor Ineos, sull'ala posteriore e ...