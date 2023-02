Formazioni ufficiali Club Brugge-Benfica | Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ledi, match di andata degli ottavi di finale di. Fischio d’inizio alle 21:00 di giovedì 16 febbraio. Le due squadre, sorprese di questa edizione, cercano un buon risultato in vista del confronto decisivo in Portogallo. Ecco le sceltedi Schmidt e Parker. Ledi: in attesa: in attesa SportFace.