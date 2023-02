Formazioni ufficiali Borussia Dortmund-Chelsea | le scelte dei due allenatori

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Alle 21.00 andrà in scena il match valido per l’ottavo di andata di Champions League tra. Ecco leComunicate ledi, ottavo di finale d’andata di Champions League.(4-1-4-1): Kobel; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro; Can; Brandt, Bellingham, Ozkan, Adeyemi; Haller. Allenatore: Edin Terzic.(4-2-3-1): Kepa; James, Thiago Silva, Koulibaly, Chilwell; Loftus-Cheek, Fernandez; Mudryk, Joao Felix, Ziyech; Havertz. Allenatore: Graham Potter. L'articolo proviene da Calcio News 24.