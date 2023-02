Ford F - 150 Lightning | produzione sospesa per problemi alle batterie

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)ha temporaneamente fermato lae le consegne del suo nuovo pick - up elettrico F - 150a causa di un possibile problema al pacco. L'Ovale Blu non ha specificato ...

rassicura sul fatto che il difetto non riguarda iF -Lightning già in circolazione , non avendo riscontrato casi di guasti o incidenti legati al possibile difetto. L'azienda americana ...Anche prima dell'apertura del nuovo impianto di Marshall,introdurrà le batterie LFP sulla Mustang Mach - E quest'anno e sull'F -Lightning nel 2024 per aumentare la capacità produttiva, con ...

