Fisco | Ruffini | rottamazione può essere una buona ultima volta

La nuova rottamazione delle cartelle esattoriali "può essere una buona ultima volta". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Mariaprecisando che "la rottamazione è sicuramente intervento straordinario voluto dal legislatore". "In quest'ultima occasione - ha detto rispondendo alla domanda se la rottamazione non rischi di ..."L'introduzione di questo nuovo servizio - afferma il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria- è un supporto concreto che l'Agenzia mette a disposizione di una significativa ...

Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ospite a Sky Tg24 Economia precisando che in realtà i dati del 2020 sono "ancora migliori ma non li abbiamo presi in ...La nuova rottamazione delle cartelle esattoriali "può essere una buona ultima volta". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini precisando che "la rottamazione è sicura ...