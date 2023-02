(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Lorenzonon si è allenato in gruppo in vista della partita delladi Conference League contro ilLorenzonon si è allenato con il resto del gruppo nella sessione odierna di. Il difensore dellainfatti ha lavorato da solo con un programma personalizzato in palestra. Rimane quindi da valutare la sua condizione e se sarà a disposizione di Italiano per la trasferta di Conference League in Portogallo con il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'ultimo clean sheet domenica scorsa, in occasione del sofferto 1 - 0 contro lacon il ... intervenuto dalla tribuna dello Stadium dopo la rete annullata a Castrovilli, urla al viola...#Bonucci after the disallowed goal to #towards"GO SIT UP, COME ON SIT" pic.twitter.com/YT0SeAWvkJ All JuveCast (@AllJuveCast) February 13, 2023 L'intervento del capitano. ...

VIDEO, Bonucci grida contro Venuti dopo il gol annullato alla Fiorentina: "Stai seduto Venuti" Labaro Viola

Rifinitura in corso per la Fiorentina: Venuti è out. Domani c'è la gara di Conference col Braga TUTTO mercato WEB

Fiorentina in campo per la rifinitura. Venuti out (FOTO e VIDEO FI.IT) Fiorentina.it

DAL C.S., La rifinitura viola verso il Braga: out Venuti Firenze Viola

Fiorentina, Venuti assente in allenamento: in dubbio per il Braga Calcio News 24

Sono usciti in questi minuti gli arbitri che dirigeranno le sfide della 22a giornata del campionato di Serie A. Il derby del Franchi tra Fiorentina ed Empoli sarà diretto da Alessandro ...il Franchi viene considerato un monumento. Quei soldi non erano destinati alla sanità, è bene sottolinearlo perché si sentono tante cose, potevano essere destinati a monumenti a Reggio Calabria o ...