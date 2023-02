Fiorentina | Italiano | «Nico Gonzalez sarà multato per la serata in discoteca dopo la Juve»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Vincenzo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Braga Vincenzo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «inla? Penso che si debba avere la capacità di far rientrare qualsiasi problema.verràda un codice interno, sa di aver sbagliato e tutto è rientrato. Quando si chiede scusa si va avanti e pensare ai prossimi obiettivi. E’ un ragazzo che quando è al 100% sotto l’aspetto mentale e fisico ci può dare qualcosa di diverso e noi lo vogliamo in queste condizioni in vista degli impegni che contano e i giocatori veri devono fare la differenza». L'articolo proviene da Calcio ...