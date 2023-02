Fiorentina | Italiano | «Concretizziamo troppo poco | sul modulo…»

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Le parole di Vincenzo, allenatore della, sulle prospettive ed obiettivi della sua squadra Vincenzoha parlato della suaall’interno di uno speciale di DAZN. PAROLE – «Se la miaha un difetto è che produce tantissimo ma non riesce a finalizzare. Ci serve più concretezza. Il 4-3-3? Questo modo di occupare lo spazio mi era piaciuto tantissimo già da calciatore, con il fatto di sfruttare l’ampiezza, avere tanti uomini pronti a concludere l’azione e con gli esterni da poter usare in vari modi. Ho avuto la fortuna di essere allenato da Prandelli, Malesani, Delneri, Iachini, Gigi Cagni. Tutti mi hanno lasciato tantissimi, a volte mi segnavo qualche discorso o esercitazione particolare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

... ora è ufficiale: Daniele De Rossi è stato esonerato Per Paulo Sousa si tratta di un ritorno nel massimo campionato di calcio, anche considerando le 95 panchine in carriera con la,...Il match tra i portoghesi del Braga e ladi Vincenzo, in programma sempre domani alle 18.45, sarà diretto dall'arbitro sloveno Matej Jug.

Fiorentina, Italiano: "La mia squadra ha un difetto, il 4-3-3 mi è sempre piaciuto" Fantacalcio ®

Italiano: "Se la mia Fiorentina ha un difetto è che non finalizza. Il 4-3-3 mi è sempre piaciuto" TUTTO mercato WEB

Graziani bacchetta Italiano: “Perché non cambiare modulo visti i risultati” Viola News

Pasqual: “Italiano sta faticando. A questa Fiorentina manca il gol” Viola News

Nemmeno convocato, Italiano ha dovuto fare a meno del centrocampista ceco contro i bianconeri. Barak quante e quali partite salta La Fiorentina, però, potrà presto contare nuovamente sul suo ...Juventus-Fiorentina non smette di far discutere ... Animi tesi già prima del gol annullato all'ultimo minuto alla squadra di Italiano. E il centro dei diversi litigi è Dusan Vlahovic, prima con ...