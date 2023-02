Fiorello | “Il segreto del mio successo è mia moglie | io non mi godo nulla”

Lo showman confessa cosa gli piace di Alessia Marcuzzi, che ha ritrovato dopo il Festivalbar Ildella felicità del 62enne è la moglie Susanna Biondo, 57 annigioisce per l'ennesimo successo in tv. Il suo Viva Rai 2! fa il pieno di ascolti e durante la settimana di Sanremo , ...... ironizzafacendo riferimento alle polemiche scaturite dai membri di Fratelli d'Italia che ... Invece no, Tananai mantiene ilfino all'ultimo e ci tiene a non spiegare nulla prima dell'...

Fiorello: «Gli inizi a Radio Deejay, che mi chiese di fare la pianta, l’arrivo a Milano e la tv» Corriere della Sera

Sanremo 2023, "Fiorello rapito": la trappola di Amadeus Liberoquotidiano.it

Sanremo 2023 | Fiorello “rapito” | cosa ha organizzato Amadeus Zazoom Blog

Sanremo 2023, sul Festival si abbatte il ciclone Fiorello Il Tempo

Il segreto del successo di Sanremo. Un business tra buonismo e ... Tiscali Notizie

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Neanche il tempo di disfare le valigie sanremesi ed eccolo di nuovo in onda su Rai1 ai “Soliti Ignoti”. Con il corredo solito di binocolone, ...