Fiorello “avvista un Ufo” in diretta tv | “Sono sconvolto” Ecco cosa è accaduto

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Diciamolo subito in apertura di pezzo che si tratta di una gag. Uno scherzo. Venuto benissimo, come sempre accade quando c’è di mezzoPuntata di Viva Rai 2, ad un certo punto lo showman si alza e, basito, vede quello che non ci si aspetta. Un oggetto volante non identificato. “No ma che cos’è?”, dice. Il suo compare Biggio risponde “un pallone spia? Ho i brividi”. Ed è lì che in un attimo, proprio come siamo stati abituati a vedere nelle vecchie pellicole, “l’ufo” se ne va all’improvviso e velocissimo. “Lo avete visto anche voi?”, chiede Fiore. Ebbene, si, s’è visto anche da casa. Uno scherzo da ridere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.