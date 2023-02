Final Eight | disastro Milano | è già fuori! Brescia va in semifinale

MILANO - BRESCIA 72 - 75 La prima partite dei quarti delleFour regala subito la sorpresona: Brescia in crisi butta fuori i bi - campioni di Milano . Per la squadra di coach Magro è un impresa, per quella di coach Messina è un flop clamoroso.Brescia batte Milano 75 - 72 nei quarti di finale delledi Coppa Italia di Serie A1 di basket 2022/2023. La Germani parte forte allungando di 18 punti sugli avversari per poi farsi recuperare e sorpassare nel finale. Negli ultimi minuti l'...

Al termine della gara che ha aperto la Frecciarossa Final Eight di Torino, il capo allenatore dell'EA7 Emporio Armani Milano si è presentato in sala stampa e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: ...Il secondo quarto di finale in programma al PalaAlpitour di Torino dalle 20.45 vedrà affrontarsi le teste di serie numero 4 e 5, ossia Carpegna Prosciutto Pesaro e Openjobmetis Varese.