Filiera bergamasca del latte | prospettive ancora incerte

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Nonostante i recenti accordi regionali sul prezzo delalla stalla abbiano il pregio di garantire alcuni mesi di stabilità sul fronte delle entrate, l’attuale struttura di costi continua a minacciare la redditività degli allevamenti bergamaschi, così come accade all’intero comparto a livello lombardo”, il segretario provinciale di Confai Bergamo, Enzo Cattaneo, ha sintetizzato con queste parole il quadro congiunturale delineato in questi giorni dall’area economica dell’associazioneaderente alla rete nazionale di CAI Agromec. Ladelin provincia di Bergamo, che vede protagoniste poco meno di 600 aziende professionali, ha fatto registrare nel corso del 2022 un significativo incremento della produzione globale, attualmente stimata in oltre 4 milioni di quintali, pari a circa il 6,5% del ...