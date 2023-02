Fiaso | ‘rischi gravi per fragili senza booster | serve chiamata attiva’

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Ci preoccupa che l’85% dei soggetti ricoverati siano vaccinati” contro Covid “ormai da oltre 6 mesi. Una percentuale che cresce nel tempo e che dimostra ancora una volta che,un’adeguata copertura vaccinale, con la giusta tempistica, i soggettipossono andare incontro alle conseguenzedell’infezione da Covid”. Lo sottolinea Giovanni Migliore, presidente della Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere, commentando l’ultimo report settimanalesui ricoveri Covid in Italia. Migliore rilancia il suo invito: “Occorre che soprattutto i medici di medicina generale promuovano laattiva al richiamo della vaccinazione anti-Covid per anziani e soggetti”. L'articolo proviene da Italia Sera.

un ricoverato per Covid in terapia intensiva nei quattro ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali della rete sentinella. Il 70% è nella fascia di età 0 - 4 anni.

