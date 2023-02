Festival di Sanremo | non è finita | televoto opaco | Partono denunce e segnalazioni | cosa potrebbe accadere

Leggi su chemusica

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Problemi alper ildi2023.lee lesull’impossibilità di completare il voto. Che aldici siano polemiche ormai è chiaro. Anzi, quasi non sarebbe lo stesso se non ci fossero. E così, come ogni anno, si scatena la bagarre anche una volta terminata la L'articolodi, non èchemusica.it.