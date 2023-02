(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Capitale della Cultura. Arriva per la prima volta a Bergamo, per celebrare Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, laA2A, evento gratuito aperto al pubblico che, dopo la tappa bresciana, dal 17 al 26 febbraio illumineràcon 12 installazioni luminose.

Anche quest'anno ritorna la tradizionale mostra 'Donna in Arte' in occasione delladella Donna organizzata dal Circolo culturale Ravasenga (presidente Ivaldo Carelli). Il ... Questo l'elenco...BOLOGNA - Lapiù colorata e "grassa" dell'anno si avvicina e FICO Eataly World ha già pronti eventi, ... 18 - 19, 25 - 26 febbraio): due regnifavole che si mescolano per regalare una ...

Festa delle Luci a Brescia, in tre giorni 85mila visitatori Giornale di Brescia

Brescia, 55mila visitatori per la Festa delle luci (che dal 17 febbraio arriva a Bergamo) Prima Bergamo

Festa delle Luci in Città Alta, ecco tutto quello che c'è da sapere L'Eco di Bergamo

Festa delle Luci Bergamo | 9 luoghi per dodici opere di luce COSE DI BERGAMO

Un assaggio delle splendide installazioni per la Festa delle Luci in Città Alta Prima Bergamo

Rec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ...La festa conclusiva di entrambe le serate animerà la centralissima ... richiamando gli aspetti tipici delle frazioni e di ogni rione: dalla maranciana di Sant’Eufemia, ai paparussi di Tutino, passando ...