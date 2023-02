Festa Bayern con Coman e la papera di Donnarumma | Psg ko

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) PARIGI - È delMonaco il primo round della super sfida degli ottavi di Champions tra Psg e i bavaresi. Come nella finale del 2020, èa decidere la gara e a giustiziare i suoi ex ...

Finisce 0 - 1 (il Bayern chiude in dieci per il rosso a Pavard al 92' ), appuntamento per il ritorno all'8 marzo a Monaco. Nota a margine: è stata una notte speciale per Warren Zaïre - Emery , ... quella della festa degli innamorati. E a sentimento ci potrebbero essere già dei dissapori, ... quella del Parco dei Principi tra il Psg e il Bayern Monaco, una delle più affascinanti di questo turno ...

PARIGI - È del Bayern Monaco il primo round della super sfida degli ottavi di Champions tra Psg e i bavaresi. Come nella finale del 2020, è Coman a decidere la gara e a giustiziare i suoi ex compagni: ... Ancelotti ci è riuscito per due volte con il Real Madrid e una con il Milan. Come lui solo Pep Guardiola (due volte con il Barcellona e una con il Bayern) e Carlos Bianchi (Due successi con il Boca e ...