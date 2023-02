FESCAAAL | Il frutto della tarda estate apre il Festival 2023

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ildel Cinema Africano, d’Asia e America Latina aprirà la sua edizione numero 32 con il film IlIlverrà proiettato come film di apertura32° edizione deldel Cinema Africano, d’Asia e America Latina) in data domenica 19 Marzo presso il Cinema Fondazione Prada a Milano. Presentato in anteprima mondiale alla Quinzaine des Réalisateurs aldi Cannes 2022, proiettato al 45°di Toronto nella sezione Contemporary World Cinema e al Palm Springs International Film, il film è stato ...