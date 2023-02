Per dirla con il sociologo Franco, i giovani non ascoltano la musica, ma la "abitano". ... in particolare modo, per i giovani Negli ultimi vent'anni, anche insi è osservata una vera ...... Ezio Martuscelli e Pina Valente scrivono un interessante volume: " Quando dal Sud d'si ... Cito in tal senso: Franco, "Storia e storie di vita", Laterza, Bari 1981; Roberto Cipriani, a ...

Ferrarotti: “In Italia il razzismo resterà fino al 3000. Senza integrazione rischiamo la violenza” La Stampa

Il ricercatore è un ricercato | Almanacco della Scienza Almanacco della Scienza

Beppe Fenoglio, la verità sul Partigiano Johnny la Repubblica

Cassano, opposizioni assenti al Giorno del Ricordo. Passuello ... malpensa24.it

Caso Cospito, da Milano a Roma l’allarme del Viminale: "Si rischia un asse anarchici-antagonisti" La Stampa

Partendo dalle fonti reperite in loco, la ricerca ha inteso coinvolgere anche gli oriundi italo-americani attraverso la costituzione di un network per far conoscere tra loro i parenti e metterli in re ...Un filo unisce il Piemonte alla Puglia. Una iniziativa della associazione Cor et Amor con il Ciesseti di Novara. Coinvolte seicento realtà del territorio ma la call è aperta a tutti i cittadini ...