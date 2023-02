Ferrari | un dubbio atroce a Maranello | cosa spaventa Leclerc e Sainz

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Dalla sua nuvoletta Enzoavrà sentenziato: «Macchina bella? Solo se vince». E ancora una volta avrebbe avuto ragione il Drake, uno che di trionfi se ne intendeva parecchio. La nuova SF -23 ha un obiettivo preciso, a sentire gli uomini in rosso e Fred Vasseur in testa: il mondiale. Ma l'ambizione sparsa a piene mani nel giorno del vernissage per tifosi, giornalisti -tifosi e social -media è parsa esagerata. Calma. I regolamenti non sono cambiati rispetto al 2022 per cui la SF -23 non sarà tecnicamente così rivoluzionaria rispetto alla vecchia e problematica F-75. Migliore si spera, questo sì. E ancora: 16 non è solo il numero sul muso delladima anche quello degli anni senza mondiale a. Un digiuno eterno che va dall'iride 2007 di Raikkonen a oggi, maggiore rispetto a quello dei 15 ...