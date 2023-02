Ferrari 2023 | svelato il segreto per vincere il mondiale | una trovata assurda!

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) È finalmente stata svelata la vetturadi questoed il particolare non è sfuggito ai fans, una vera rivoluzione in atto! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM A quanto pare la nuova FS-23 è un vero concentrato di tecnologia che ha rivoluzionato del tutto il suo modo precedente, difficile non notare il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Non un guscio vuoto, ma una macchina vera, pronta a scendere in pista, come già lasvelata martedì. Nelle foto di rito, in fila dietro la W14 il team principal Wolff, i piloti Hamilton e ...Nel comparto auto balzo di Renault (+2%), più caute invece Stellantis (+1,1%) e(+0,69%). ... 15 febbraio

La Ferrari 2023 si presenta già in pista Il Foglio

Oggi la nuova Ferrari: cosa c'è da sapere sulla SF-23 La Gazzetta dello Sport

F1, la nuova Ferrari SF-23 in pista: le FOTO e VIDEO del filming day Sky Sport

Ferrari per la Formula 1 2023: tutte le foto della presentazione Sky Sport

Ecco la Ferrari SF-23 per l'assalto al Mondiale 2023: "L' obiettivo di tutti è tornare a vincere" La Gazzetta dello Sport

Altissima pressione tra Maranello e Fiorano in questi giorni di innamoramento collettivo per la nuova SF-23. Non ci sono dubbi: la Ferrari ha stravinto il GP delle presentazioni. Quella andata in ...Durante la presentazione della nuova Ferrari sul circuito di Fiorano, in diretta mondiale, spunta un tifoso del Napoli che ha alzato un cartello "Forza Napoli" sorridento alla telecamera. La SF-23, la ...