Feliciana Farnese di Amesci riconfermata alla guida della Commissione Cittadinanza attiva e Servizio Civile

Nell'ambito della sua prima riunione la Commissione tematica "Cittadinanza Attiva e Servizio Civile" del Consiglio Nazionale Giovani ha eletto ...ROMA - Nell’ambito della sua prima riunione la Commissione tematica “Cittadinanza Attiva e Servizio Civile” del Consiglio Nazionale Giovani ha eletto come coordinatrice Feliciana Farnese di Amesci.