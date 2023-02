Feldi Eboli | la final four di Coppa Italia è tua | Meta Catania annichilita

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLarialza la testa e si qualifica alledi2023, che si disputeranno il prossimo 25 e 26 marzo al PalaVesuvio di Napoli. Le volpi surclassano per 7-1 ilin una partita senza storia e in cui gli ospiti si lasciano andare spesso ad interventi per niente delicati, per usare un eufemismo, che fanno fioccare i cartellini. Nel giorno dell’amore ci pensano i tifosi del Palasele a trasmettere tutto il loro affetto ai ragazzi cari al presidente Gaetano Di Domenico. Dal Cin, Venancio, Vavà, Guilhermao, Luizinho il quintetto di Salvo Samperi. Dovara, Pulvirenti, Alonso, Vaporaki, Musumeci, le scelte di mister Tarantino. Le volpi partono subito forte e passano in vantaggio ...

