Fedez e Rosa Chemical | la foto dal passato lascia tutti a bocca aperta

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Personaggi Tv. Spunta fuori unadiche fa discutere molto. Ci ha pensato Deianira Marzano a pubblicare lo scatto sul suo profilo Instagram. Come stanno veramente le cose? Intanto sembra che il bacio tra i due vip abbia portato ad una crisi trae sua moglie Chiara Ferragni, che non ha apprezzato l’esibizione a giudicare dai video del dietro le quinte di Sanremo. È per questo cheè sparito per un po’ dai social? Cosa ne pensadi ciò che è accaduto?, il bacio a Sanremo non è il primo: laSul palco dell’Ariston durante la finale del Festival di Sanremo,ha ...