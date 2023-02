Fedez cacciato dalla guardia del corpo della Ferragni | è finita in disgrazia?

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La lite tra Chiaradopo il bacio tra il rapper e Rosa Chemical sul palco dell'Ariston a Sanremo 2023 ha fatto parecchio discutere. Voci, vide e indiscrezioni si sono susseguite senza sosta dopo quei brevi secondi in cui i due hanno battibeccato a Festival in corso., come è noto, ha cercato di ricucire con un video su Instagram ma con scarsi risultati. La moglie l'ha ignorato. Poi il silenzio assordantecoppia e diche è sparito dai social. Una mossa mossa che ha preoccupato e non poco i fan dei Ferragnez. Ma in questa storia adesso si aggiunge un altro retroscena. A rivelarlo è Guia Soncini su Linkiesta che aggiunge pepe a quanto accaduto nella notte dello scorso 11 febbraio. "Avanzamento rapido di qualche ora, il festival finisce" si legge nell'articolo che ...