Fca Atessa | mancano componenti per Ducato | altri 4 giorni stop

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Chieti - Nuova sospensione dell'attività lavorativa alla Fca Italy, già Sevel, di(Chieti) per mancanza diper l'allestimento dei furgoni. L'azienda ha comunicato alle organizzazioni sindacali oggi loproduttivo per 4, a partire dalle 22.15 di domani, mercoledì 15 febbraio, fino alle 5.45 di sabato 18 febbraio. Questi turni di lavoro persi saranno considerati dalla direzione aziendale recuperi produttivi. Il reparto di CKD della Lastratura lavora regolarmente. Della ex Sevel si è parlato stamani a Roma, al Mise, nell'incontro tra il ministro Adolfo D'Urso, Stellantis e sindacati. "L'azienda oltre ad aver chiesto finanziamenti non è entrata nello specifico del piano industriale - dice Alfredo Fegatelli, segretario provinciale della Fiom Cgil di Chieti - Rispetto a ...