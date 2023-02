Fano | Oltre sei milioni per il nuovo Nolfi | Paolini | ' Campus rinnovato entro cinque anni' Invito alla calma per l' eventuale spostamento

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Leggo 'preoccupazione': ma allora sarebbe stato meglio non presentare la candidatura per costruire la nuova scuola?". Piuttosto, ha commentato, "la Regione ha riconosciuto, testualmente, che '...

Sul Campus di, evidenzia Bartoli, "stiamo portando avanti una linea d'insieme in grado di riqualificare gli edifici in modo sicuro e innovativo".ai fondi ora in arrivo per l'edificio '...... che partirà nella sua sperimentazione nella Provincia di Fermo e "Percorsi di arte e spettacolo", abbinati alle Stagioni Liriche di Jesi, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno ealla ...

Fano: Oltre sei milioni per il nuovo Nolfi, Paolini: "Premiato il ... Vivere Marche

Il Carnevale di Fano concede il bis: oltre 12mila persone alla ... Centropagina

Fano: Anziana al volante urta una 85enne poco oltre le strisce Vivere Marche

Fondo Anticrisi Fano, da Aset quasi 300 mila euro OltreFano.it

Fano, oltre 70 i progetti realizzati o in corso di attuazione: se ne ... Centropagina

Ascoli Piceno e Fano, oltre alla possibilità per le persone con disabilità di avviare tirocini lavorativi nell'ambito dei servizi turistici". Quattro le linee progettuali: la prima Linea progettuale ...«Io ho ricevuto solo ieri (il 13 febbraio, ndr) una lettera dalla Regione - ha spiegato -, in cui ci è stata data comunicazione che la nostra proposta è stata inserita tra gli interventi finanziabili ...