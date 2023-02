(Di mercoledì 15 febbraio 2023) A Sanl'amore è nell'aria. E con esso anche la passione per i colori della propria squadra del cuore. In questo caso quelli del Paris Saint Germain, difesi da, Mbappé, Neymar e ...

La piattaforma leader diengagement e premi a livello internazionale ha pensato e dato vita a dei regali speciali per i tifosi del club francese.... ilnon è ancora stato lanciato. Questa è la prossima prevendita che potrebbe benissimo ...di entrare in anticipo! Tra gli altri vantaggi finanziari che il team ha promesso alla sua base dic'...

Fan token, il regalo di Socios.com per San Valentino: a Parigi con Messi e compagni La Gazzetta dello Sport

Fan token, boom in Spagna: fascia per la Real Sociedad, scarpini da museo per il Barcellona La Gazzetta dello Sport

Chiliz lancia una blockchain layer-1 per espandere l'ecosistema dei fan token Cointelegraph Italia

Juve, più di 1600 tifosi si candidano per vincere due biglietti contro la Fiorentina: il concorso La Gazzetta dello Sport

Un invito per il Bahrain: come assistere ai test di Formula 1 con Aston Martin La Gazzetta dello Sport

In occasione del 14 febbraio, giornata dedicata agli innamorati, Socios.com non si è fatta trovare impreparata. La piattaforma leader di fan engagement e premi a livello internazionale ha pensato e ...Il team ha creato il token con lo scopo di fornire appartenenza e connessione ... Tra gli altri vantaggi finanziari che il team ha promesso alla sua base di fan c’è il 2% di ogni transazione che viene ...