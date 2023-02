Falciato da un suv a Roma | il sospetto dei vigili | alla guida c’era il figlio della donna che ha confessato

Leggi su tpi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)deiva ilche haSvolta sulla morte di Emmanuele Catananzi, il 29enne travolto e ucciso da un suv a Tor Bella Monaca () mentre camminava sul marciapiede. Secondo gli inquirenti, però, la verità non è quella fornita dche si è costituita come colpevolemorte di Catananzi, ora accusata di omicidio stradale.del suv Bmw, infatti, ci sarebbe stato ildi 18 anni, che non ha la patente. La madre, dunque, si sarebbe sacrificata per salvarlo. Si tratta solo di un’ipotesi investigativa, come riporta Il CorriereSera. La ...