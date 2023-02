F1 | presentazione Mercedes 2023 oggi in tv | canale | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ladella nuovaper il Mondialedi F1 sarà visibilein tv: ecco le informazioni su. Tutto pronto per conoscere la nuova W14, che in casa Frecce d’Argento si augurano possa essere una vettura più competitiva di quella che l’ha preceduta. La nuova monoposto sarà presentata alle ore 10.15 italiane di mercoledì 15 febbraio e stando alle informazioni attuali non è prevista alcunain tv in Italia. E’ però possibile, se non probabile, che la stessamostri l’evento live sui propri canali social, a cominciare da Youtube. Sportface.it, come di consueto, vi proporrà in ogni caso tutti gli aggiornamenti sullacon le ...