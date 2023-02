F1 | Mercedes | svelata la nuova monoposto W-14 FOTO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Dopo un 2022 poco esaltante, il teamAMG Petronas riparte dallaW-14, lacon la quale gareggeranno in questa stagione il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e George Russell. Si tratta anche del primo evento di Mick Schumacher nei panni di terzo pilota. “Nel 2022 abbiamo fatto fatica, ma abbiamo lavorato sodo per capire i problemi avuti e per cercare di sistemare i nostri problemi. Ma come team abbiamo tutti gli strumenti per risolverli e per cercare di tornare a lottare per i nostri obiettivi già questa stagione”, le parole di Toto Wolff. SportFace.