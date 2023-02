Ezio Greggio sposa la fidanzata Romina Pierdomenico? Gossip e retroscena

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) L'amore non ha età se c'è sintonia:si amano e stanno bene insieme nonostante la diffidenza dei maligni riguardo la differenza d'età. Il conduttore di Striscia la Notizia è arrivato alla soglia dei 69 anni, che compirà il prossimo aprile, mentreha 30 anni e fanno coppia dal 2018. Finora l'attore e regista aveva preferito ignorare certi commenti da parte dei cosiddetti «leoni da tastiera»; invece adesso qualcosa è cambiato. "È normale che ci sia qualcuno cui dà fastidio magari una battuta, una cosa, una relazione non condivisa dagli altri, ma una storia d'amore uno ce l'ha con chi ama, punto e basta, non la deve condividere. Ogni giorno c'è qualcuno che scrive insulti e io gliene riscrivo di peggio", ha dichiarato di recente infastidito....