(Di mercoledì 15 febbraio 2023) ... che verrà presentato il 16 febbraio alle 16.00 durante l'evento "Waves 2023" (che riprende il nome dello studio), organizzato a Milano da Ey e trasmesso in diretta streaming su ANSA.it. Al ...

... realizzato in collaborazione con ilDistrict, che verrà presentato il 16 febbraio alle 16.00 durante l'evento "Waves 2023" (che riprende il nome dello studio), organizzato a Milano ...In testa alla classifica il settore, con 712 milioni di euro raccolti, a seguire Energy & Recycling , Health & Life Sciences , Proptech , e in ultima posizione il Foodtech.l'...

Ey: il Fintech cresce in Italia,verso ulteriore salto di qualità - Economia Agenzia ANSA

L'ecosistema italiana del fintech Eppur si muove, e cresce Economy Magazine

Il fintech è un asset per la trasformazione del retail Mark Up

Cresce la Supply Chain Finance. In Europa fino a 450 miliardi di ... AziendaBanca

illimity bank, nel 2022 l'utile cresce del 15%, a 75,3 mln euro ... BeBeez

L'ecosistema fintech italiano sta crescendo. Negli ultimi 4 anni ha raccolto fondi con un tasso di crescita medio annuo (CAGR) del 60%, toccando il miliardo di euro nel 2022. (ANSA) ...A luglio 2022 Mooney, la fintech italiana di prossimità controllata da Enel e Intesa Sanpaolo, ha portato al 70% la propria quota di partecipazione in PluService, società controllante di myCicero, ...